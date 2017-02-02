Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 17:39

Сурок предсказал раннюю весну свердловчанам

В одном из контактных зоопарков Екатеринбурга 2 февраля сурок предсказал солнечную весну, сообщили организаторы мероприятия.

Зверьку предстояло сделать предсказание о погоде в городе на ближайшие месяцы. Перед сурком разместили два блюдца с фруктами и табличками: «Тёплая весна» и «Долгая зима». И сурок Фил екатеринбургского контактного зоопарка сделал выбор в пользу тёплой весны.

Напомним, День сурка отмечают 2 февраля. По поверьям, в этот день нужно наблюдать за сурком: если он прячется в норке — зимняя погода продлится 2 месяца, а если вылезает из норки — будет ранняя весна.

Фото: www.е1.ru

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