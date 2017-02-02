Начальник Уральского регионального центра МЧС освобождён от занимаемой должности

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Мирошниченко. Соответствующий указ главы государства №47 "Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах" подписан и опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 2 февраля.

Вместе с теперь уже бывшим начальником УРЦ МЧС от своих должностей освобождены ещё 15 высокопоставленных сотрудников МЧС, СКР и МВД. О новом назначении генерала Мрошниченко пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, Уральский региональный центр МЧС в настоящее время проходит процесс реорганизации, прекращая процесс существования как самостоятельная структура. Реформирование системы проводится по поручению Президента РФ в соответствии с постановлением правительства страны и на основании распорядительных документов МЧС России.

При этом все подразделения МЧС уральского региона остаются в местах своей дислокации и продолжают выполнять возложенные на них задачи, поэтому реорганизация никак не отразится на безопасности жизнедеятельности уральцев.