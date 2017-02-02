Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 17:33

Начальник Уральского регионального центра МЧС освобождён от занимаемой должности

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Мирошниченко. Соответствующий указ главы государства №47 "Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах" подписан и опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 2 февраля.

Вместе с теперь уже бывшим начальником УРЦ МЧС от своих должностей освобождены ещё 15 высокопоставленных сотрудников МЧС, СКР и МВД. О новом назначении генерала Мрошниченко пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, Уральский региональный центр МЧС в настоящее время проходит процесс реорганизации, прекращая процесс существования как самостоятельная структура. Реформирование системы проводится по поручению Президента РФ в соответствии с постановлением правительства страны и на основании распорядительных документов МЧС России.

При этом все подразделения МЧС уральского региона остаются в местах своей дислокации и продолжают выполнять возложенные на них задачи, поэтому реорганизация никак не отразится на безопасности жизнедеятельности уральцев.

Быстрая реклама

Послереволюционная Россия не отступила от разработанной Витте стратегии

Послереволюционная Россия не отступила от разработанной Витте стратегии
Главный экономический стратег Российской империи Сергей Витте знал не хуже Сталина, что «отсталых бьют».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА