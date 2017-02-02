Областная газета
Спорт 2 февраля 2017, 18:34

Игрок «Уральского трубника» Сергей Почкунов остался без медалей чемпионата мира

В первом четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом сборная Казахстана, за которую выступает игрок «Уральского трубника» Сергей Почкунов, проиграла в дополнительное время Норвегии 4:5 и впервые с 2011 года не сыграет в полуфинале.

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Один из лидеров «Уральского трубника» в нынешнем сезоне Сергей Почкунов родился в Алма-Ате, но хоккеем с мячом начал заниматься в детской школе краснотурьинского «Маяка». В составе национальной сборной Казахстана 33-летний нападающий четырежды становился призёром мировых чемпионатов. Фото: Роман Абрамовский

После первого тайма команда Казахстана выигрывала со счётом 4:0 (два мяча забил Почкунов), но во втором норвежцы счёт сравняли, а в дополнительное забили пятый мяч.

Казахстан участвует в чемпионатах мира по хоккею с мячом с 1995 года, шесть раз (в 2003, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015 годах) команда становилась бронзовым призёром. Год назад казахстанцы остались без медалей, проиграв матч за бронзу не попавшим в финал шведам.

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