Обзор криминальной хроники 2 февраля

Дело таксиста-головореза из Екатеринбурга передано в суд. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, 46-летнего местного жителя будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ - "убийство". В ходе следствия было установлено, что 25 июля прошлого года около 4:00 утра обвиняемый, работавший водителем такси, подвозил 22-летнюю девушку в Юго-Западный район города. В ходе поездки пассажирка и водитель начали общаться, после чего поехали кататься по городу, а затем выехали на один из водоёмов. Там произошёл конфликт, в ходе которого таксист избил жертву, спрятал в багажник и ещё несколько часов ездил по городу, не принимая заказов, а затем, купив нож, уже следующей ночью, приехав к другому водоёму, с помощью ножа убил девушку, отрезал ей голову, а тело сбросил в воду. Обвиняемый вину признал, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция Екатеринбурга на метрополитене проводит проверку после инцидента с зацепером. Как сообщает пресс-группа городского УМВД, вечером 30 января 17-летний юноша, схватившись за внешние поручни вагона метро на станции "Чкаловская", сумел проехать один перегон до станции "Геологическая", после чего попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Как оказалось, старшеклассник одной из школ города зацепингом интересуется уже несколько лет. Родители об увлечении сына, с их слов, ничего не знали.

В Алапаевске задержаны супруги, промышлявшие мошенничеством в интернете. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, 21-летний мужчина и его 23-летняя супруга создали сайт, на котором разместили информацию о предоставлении займа под 15% годовых. Откликнувшимся на данное объявление, злоумышленники высылали анкету для заполнения, после чего "одобряли" заявителю кредит. В качестве условия перечисления займа мошенники указывали необходимость оплаты страховки, сумма которой варьировалась от 1000 до 10 тыс. рублей. После того как жертва переводила указанную сумму, зломышленники вносили заёмщика в "черный список" и прекращали контакты. Таким образом, жертвами предприимчивой пары стали порядка 40 жителей разных регионов страны. Общий ущерб составил порядка 100 тыс. рублей. Расследование уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), продолжается.

Жительница Красноуральска, задушившая сожителя шнуром утюга, проведёт в колонии 8 лет. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, 30-летняя женщина вступила в конфликт с 31-летним сожителем, находившимся в нетрезвом состоянии. Ссора произошла на кухне, мужчина в ходе конфликта пригрозил женщине ножом. Та вышла в комнату, взяла утюг, вернулась, подошла к обидчику со спины и, накинув ему на шею электрический шнур, задушила. Следствие установило, что у женщины была возможность покинуть жилище и не продолжать конфликт, а убитый ею гражданин в момент совершения преступления уже не угрожал и опасности не представлял. Сама осуждённая призналась, что на убийство решилась из-за того, что была очень рассержена. После случившегося женщина пыталась некоторое время скрывать преступление, рассказывая всем, что мужчина пропал.