В выходные на Среднем Урале похолодает до -30

В выходные температура воздуха на Среднем Урале понизится ночью до -20...-25 °С, местами до -30 °С, днём ожидается -15...-20 °С. Морозно будет в воскресенье, 5 февраля, и в первой половине следующей недели, сообщает Уральский гидрометцентр.

- Сейчас на Урал опустился северный циклон. Предполагается, что эта глубокая воздушная воронка будет влиять на погоду нашего обширного региона длительное время. Осадков циклон принесет не так много, но вызовет похолодание, - сообщила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 3 февраля, днём столбик термометра поднимется до -10...-15 °С, в горах и низинах до -19 °С. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой или умеренный снег, на дорогах гололёдица в виде снежного наката. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северный, 5-10 м/с. В ночь с пятницы на субботу похолодает до -17...-22 °С, при прояснении до -30 °С, пройдёт небольшой, местами умеренный снег.

В субботу, 4 февраля, синоптики обещают днём до -12...-17 °С, облачность с прояснениями, небольшой снег в отдельных районах. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -20...-25 °С, на севере и в горах до -27...-32 °С, в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

В воскресенье, 5 февраля, днём будет до -11...-16 °С, в горах и низинах до -20 °С. Ожидается облачность с прояснениями, в большинстве районов небольшой или умеренный снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.