За январь в Свердловской области произошло 194 ДТП, в которых погибли 33 человека

В Свердловской области за январь зарегистрировано 194 ДТП, в которых погибли 33 человека и травмы получили ещё 263 человека. По сравнению с первым месяцем прошлого года показатель аварийности вырос с 9,5 до 11,1, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В январе прошлого года произошло 198 ДТП, в которых погибли 29 человек и травмы получили 275 человек.

- Основными причинами ДТП в январе стали: выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очерёдности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, вождение в состоянии алкогольного опьянения. В качестве пассажиров ТС за месяц пострадали несколько детей, когда использовались детские удерживающие устройства, не соответствующие росту и весу ребёнка, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В январе госавтоинспекторы выявили 900 фактов управления ТС водителями в состоянии алкогольного опьянения, поймали 702 бесправника, составили порядка 4,5 тыс. административных протоколов за нарушение правил перевозки детей.