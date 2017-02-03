Спецборт МЧС России успешно доставил тяжелобольного ребёнка из Москвы в Екатеринбург

Cамолёт Ан-148 МЧС России, вылетевший из подмосковного аэродрома Раменское, доставил тяжелобольного ребёнка в Екатеринбург для продолжения лечения по месту жительства. В Москве пациенту оказали высокотехнологичную медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На борту ребёнка сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ. В Екатеринбурге пациента доставили в детскую городскую клиническую больницу, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Добавим, спецборт МЧС России, осуществивший санитарную эвакуацию, оснащён аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволили оказывать медицинскую помощь ребёнку во время полёта.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области