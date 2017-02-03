Областная газета
Спорт 3 февраля 2017, 08:58

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России забила 17 безответных мячей в ворота команды Белоруссии и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом. 

Главная интрига обозначилась по ходу второго тайма – удастся ли самому титулованному уральскому хоккеисту нынешнего поколения Евгению Иванушкину уже в игре с белорусами стать рекордсменом чемпионатов мира по числу забитых мячей. Чтобы повторить рекорд кировчанина Сергея Обухова, зафиксированный в 2010 году (154 мяча на чемпионатах мира), уроженцу Краснотурьинска оставалось забить семь мячей. На 57-й минуте матча Иванушкин сделал хет-трик, забил свой 150-й мяч на мировых первенствах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров всех времён и народов, обойдя Сергея Ломанова.

За оставшееся время Евгений забил ещё три и остановился в шаге от рекорда. Так что установить его он сможет либо в полуфинале против финнов, либо в финальном матче. 

Больше всего мячей на чемпионатах мира Евгений Иванушкин забил в матчах со сборной Казахстана

Всего же снайперские достижения игроков нашей сборной оказались следующими: Евгений Иванушкин – 6 мячей, Алмаз Миргазов – 4, Ян Бефус, Александр Антипов и Никита Иванов – по 2, Артём Бондаренко – 1. Иванушкин (6 мячей, 1 передача) и Миргазов (4, 3) стали самыми результативными по системе «гол+пас» Из других примечательных моментов стоит отметить первые голы за сборную краснотурьинца Александра Антипова.

Сборная России впервые в играх с Белоруссией не пропустила ни одного мяча. 

Сборная Швеции не пощадила команду Германии – 34:6. И это двойной рекорд чемпионатов мира – никогда прежде одна команда не забивала 34 мяча, а двум командам общими силами удавалось прежде забить 40. Так что если в перовом случае команда Германии – сторона исключительно пострадавшая, то представляющие в сборной Германии краснотурьинский «Маяк» Александр Кузнецов (три мяча), Михаил Дунаев и Фёдор Миронов (по одному) с полным правом могут считать себя соавторами. 

Также в полуфинал вышли Финляндия, обыгравшая США со счёт 15:1 и сборная Норвегии, одержавшая действительно волевую победу над Казахстаном – 5:4. 

В пятницу на чемпионате мира в Сандвикене выходной, а в субботу состоится принципиальный матч между сборными Германии и Белоруссии (проигравший покинет группу «А»), Казахстан и США сыграют за 5-е место, в полуфиналах встретятся Швеция – Норвегия и Россия – Финляндия (начало в 23.00 по уральскому времени).

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