Виталий Мутко проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Сегодня, 3 февраля, вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко посетит Екатеринбург и проверит готовность города к ЧМ-2018. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

Виталий Мутко вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетит ряд объектов, готовящихся к мундиалю. После этого заместитель председателя правительства России проведёт совещание по подготовке уральской столицы к ЧМ-2018.

В 17:30 Виталий Мутко встретится с журналистами в резиденции главы региона.

Напомним, Екатеринбург стал одним из одиннадцати российских городов, где пройдёт финальный турнир ЧМ-2018 с 8 июня по 8 июля 2018 года.