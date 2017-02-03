В Полевском "Уральская производственная компания" задолжала работникам 4 миллиона рублей

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы работникам предприятия ООО "Уральская производственная компания". Как сообщила прокуратура Свердловской области, долг накопился за период с июня по сентябрь 2016 года.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 77 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 4 млн рублей за период работы с июня по сентябрь 2016 года, - сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова. - Предприятие до октября 2016 года осуществляло деятельность, при этом заработная плата работникам выплачивалась не в полном объёме. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по части статьи 145.1 УК РФ - частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы.

Кроме того, по постановлению прокурора ООО "Уральская производственная компания" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"), в отношении предприятия наложен штраф.

Ситуация с выплатой заработной платы на предприятии находится на контроле прокуратуры.