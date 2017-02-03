В Нижнем Тагиле пропала девятилетняя девочка по дороге из школы домой

В Нижнем Тагиле вчера, 2 февраля, пропала девятилетняя Екатерина Домашева, возвращаясь из школы домой. С заявлением о пропаже девочки её мама обратилась отдел полиции № 17 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Установлено, что Екатерина Домашева учится во втором классе нижнетагильской школы № 70 (ул. Ильича, 22), проживает на улице Ильича в Дзержинском районе. Известно, что ранее девочка из дома не уходила.

- Вчера к 13:00 мама отвела её на занятия, уроки закончились в 16:50. Когда женщина пришла за дочерью, двери в класс были закрыты, и она подумала, что девочка пошла домой. По дороге мама встретила одноклассницу Кати, которая рассказала, что все одноклассницы катались на горках, и разыскиваемая девочка была с ними, после чего все ребята разошлись по домам. Дома мама обнаружила, что девочка из школы не приходила, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Девочка была одета в зелёный длинный пуховик с меховым капюшоном, серые штаны на синтепоне, розовые сапоги, красную вязаную шапку с цветком на боку, на плечах у неё был рюкзак серого цвета с розовыми цветами. Екатерина Домашева ростом 130 см, русые волосы до пояса, чёлка, у неё карие глаза, припухлые губы, худощавое телосложение, 35-й размер обуви.

Весь личный состав полиции проверяет возможные места нахождения несовершеннолетней. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой Екатерины Домашевой, просьба позвонить в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-68-02 – дежурная часть, 97-68-09 или 02.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области