В детском саду №75 Екатеринбурга шесть детей заболели норовирусом

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели расследование по факту заболевания нескольких детей, посещающих детский сад №75 Екатеринбурга, острой кишечной инфекцией. Результаты анализов показали - у обратившихся норовирус II типа.

Группы, в которых заболели дети, распущены до понедельника, 6 февраля.

- В период с 25 января по 2 февраля поступило 6 экстренных извещений о случаях заболевания ОКИ детей из 3 групп детского сада, - сообщила официальный представитель надзорного органа Наталия Лукьянцева. - Лабораторные исследования выявили возбудитель заболевания в материалах, отобранных у детей, норовирус II типа. Результаты обследования персонала отрицательные. Пробы воды, пищи, сырья, смывов и дезинфицирующих средств остаются в работе.

В настоящий момент в детском саду проведена заключительная дезинфекция с контролем качества. В ходе проверки в садике выявлены нарушения правил приготовления дезрастворов, требований к мытью столовой посуды, к условиям хранения продуктов и прохождению медосмотров сотрудниками.