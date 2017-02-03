Евгений Куйвашев презентовал японцам промышленный и инвестиционный потенциал Свердловской области

Вчера, 2 февраля, Евгений Куйвашев провёл презентацию промышленного и инвестиционного потенциала Свердловской области на площадке посольства Японии в Москве. Областной департамент информполитики сообщил, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки высоко оценил усилия губернатора в укреплении экономических связей.

Губернатор Евгений Куйвашев и первый вице-губернатор Алексей Орлов провели презентацию Свердловской области как ведущего индустриального региона России. В мероприятии приняли участие японские дипломаты и представители Японского бизнес-клуба — всего около 80 предпринимателей.

- Нам показали потенциал Свердловской области. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнесменов: высокий уровень образования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил инициативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало большое влияние на развитие связей между сторонами. Прошедшая презентация дает ещё один толчок к развитию наших дружеских отношений, — заявил господин Посол по итогам встречи.

Напомним, Япония станет страной-партнёром Иннопрома-2017. Тоехиса Кодзуки призвал японских предпринимателей к активному участию в VIII международной промышленной выставке. Ожидается, что результатом участия японских партнёров станут заключение новых контрактов, установление новых партнерских взаимоотношений и успешная реализация совместных проектов.