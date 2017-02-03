Юрий Дёмин: разработчики новой маршрутной схемы Екатеринбурга не обращались в ГИБДД

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Юрий Дёмин раскритиковал транспортную схему Екатеринбурга, которая начнёт действовать 1 июля 2017 года. По словам руководителя, разработчики не только не учли требования безопасности дорожного движения, но и вообще не обращались в Госавтоинспекцию.

- В Госавтоинспекцию никто из разработчиков не обращался, хотя вопрос сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения является одним из самых важных и, наверное, намного важнее увеличения прибыли транспортных предприятий, - заявил полковник полиции Юрий Дёмин. - Разработчики даже не поинтересовались состоянием аварийности на тех или иных участках улично-дорожной сети, задействованной в транспортной схеме. В Свердловской области есть огромный потенциал больших специалистов в сфере транспорта, логистики, экономики и других направлений, который, к сожалению, не был использован.

Приоритетом, по словам начальника УГИБДД, должны быть безопасность дорожного движения и удобства для граждан при передвижении на общественном транспорте, а не повышение прибыли автотранспортных предприятий.

Внедрение новой схемы в том виде, в каком она представлена, приведёт к тому, что ещё больше граждан пересядет на личный автотранспорт, а увеличение числа пересадок приведёт к росту пешеходных потоков, которых разработчики также не просчитали. Смены режимов работы светофоров также никто не предусмотрел, что приведёт к затруднениям при переходе улиц маломобильными гражданами, пожилыми людьми и пассажирами с детьми. Всё это неизбежно станет причиной увеличения в городе ДТП, в том числе - с участием пешеходов.

Что касается единовременного кардинального изменения маршрутов движения общественного транспорта, то ни один из регионов страны не пошёл на подобные шаги, а значит, это сделать просто нереально, считает Юрий Дёмин.

Отметим, на сайте администрации города в настоящее время работает форум для зарегистрированных пользователей сети, чтобы горожане смогли обсудить со специалистами проект внедрения новой транспортной сети. Также создан специальный раздел, в котором опубликован план развития маршрутной сети в уральской столице, итоговый отчёт и отчёт об альтернативах. До 10 февраля жители могут задавать вопросы инициатору внедрения новой транспортной сети Евгению Липовичу в рубрике "Гость портала".