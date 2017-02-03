Свердловчане 8 февраля смогут получить бесплатные юридические консультации по земельным вопросам

В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области 8 февраля пройдёт День оказания бесплатной юридической помощи по вопросам, касающимся оформления прав на земельные участки, для льготных категорий граждан, сообщает областной департамент информполитики.

Свердловчане смогут получить исчерпывающие консультации по интересующим земельным вопросам и необходимое содействие в части подготовки правовых документов.

Приём будет осуществляться на первом этаже здания министерства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 с 09:00 до 12:00 в порядке живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт и документы, являющиеся основанием для получения бесплатной юридической помощи.