Главным инженером МРСК Урала официально назначен Вадим Локтин

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" согласовал кандидатуру Вадима Локтина на должность технического руководителя компании. Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, новый главный инженер также получил статус первого замгендиректора ОАО.

До своего назначения в Екатеринбурге Вадим Локтин занимал аналогичную должность в Пермэнерго. С 1 декабря 2016 года он исполнял обязанности главного инженера в МРСК Урала.

Отметим, Вадим Локтин в 1993 году окончил УПИ по специальности "Электропривод и автоматизация промышленных установок", в 2002 году получил там же второе высшее по специальности "Менеджмент". Свою карьеру в электроэнергетике Вадим Локтин начал в 1994 году в Чусовских электрических сетях Пермэнерго на должности инженера-технолога службы подстанций. До 2014 года топ-руководитель трудился в Пермэнерго и его филиалах, затем год проработал на аналогичной должности главного инженера Челябэнерго, после чего снова вернулся в Прикамье.

Как сообщалось ранее, прежний первый замгендиректора – главный инженер ОАО "МРСК Урала" Юрий Лебедев с декабря 2016 года продолжит свою работу в компании и займётся вопросами подготовки технического персонала и инженерных кадров, а также координацией работы филиалов и производственных отделений по взаимодействию с учебными заведениями.