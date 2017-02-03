В Москве встретились три знаменитых Сергея Карякиных

Сегодня, 3 февраля, в Москве встретились три Сергея Карякиных: победитель ралли "Дакар-2017", российский шахматист и пятиборец. "Шахматы, пятиборье и победитель ралли "Дакар"! Сергей Карякин + Сергей Карякин + Сергей Карякин!!!", написал в социальных сетях гроссмейстер.

Встреча трёх Сергеев Карякиных произошла в Доме книги, где шахматист устраивал автограф-сессию. Гонщик подарил друзьям фирменную кофту с их фамилиями.

Напомним, екатеринбуржец Сергей Карякин известен как первый российский спортсмен, победивший на ралли "Дакар-2017" в классе квадроциклов. В ноябре прошлого года жители уральской столицы внимательно следили за матчем за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского "Малахита" Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Фото: социальные сети