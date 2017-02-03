В Кольцово задерживаются вылеты самолётов в Салехард и Дубаи

В аэропорту Кольцово на 8 часов задержан вылет рейса Екатеринбург - Салехард. Как следует из размещённой на электронном табло воздушной гавани информации, самолёт рейса YC-121 авиакомпании "Ямал" должен был покинуть Екатеринбург ещё в 8:30 утра, однако по факту это произойдёт не раньше 16:05. Причиной задержки значится "позднее прибытие воздушного судна".

Это не единственный рейс, задерживающийся в пятницу, 3 февраля, с вылетом из Кольцово. Второй рейс - авиакомпании FlyDubai - также покинет Екатеринбург с опозданием, правда, значительно меньшим - всего на час. Рейс FZ-902, запланированный на 16:30, перенесён на 17:40. Причина всё та же - позднее прибытие воздушного судна.

Это означает, что лайнеры, которые должны совершить указанные рейсы, прибыли или прибывают в Екатеринбург с задержкой. В пресс-службе Кольцово более подробную информацию дать отказались, сославшись на то, что на табло размещена исчерпывающая информация.

Отметим, вылет по направлению Екатеринбург - Ямал совершает CRJ-200, в Дубаи - Boeing-737-800.