Пропавшая в Нижнем Тагиле девочка нашлась

В Нижнем Тагиле вчера, 2 февраля, пропала девятилетняя Екатерина Домашева, возвращаясь из школы домой. Сегодня сотрудники уголовного розыска отдела полиции №17 увидели соседку с разыскиваемой девочкой, выходящими из собственного дома по улице Ильича, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что соседка с пятого этажа приютила Екатерину Домашеву на ночь, а утром повела в школу. По неизвестным причинам она не сообщила матери о местонахождении её дочки.

- В беседе с соседкой выяснилось, что около пяти часов вечера она услышала стук в квартиру на третьем этаже. Спустившись, женщина обнаружила соседскую девочку, и, узнав, что мамы дома нет, предложила подождать у неё. Она накормила школьницу, вместе они посмотрели мультфильмы, а потом легли спать. Девушка не смогла объяснить сотрудникам полиции, почему не сообщила матери, что девочка находится у неё. Соседка утверждает, что не слышала, как в её квартиру звонили или стучали стражи порядка при проверке квартир, - рассказали в региональном ГУ МВД России.

По данным сотрудников полиции, по месту учёбы девочку характеризуют положительно, мама заботится о ней, всегда сама приводит в школу и забирает после уроков. Оснований для постановки семьи на профилактический учёт нет.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам в случае обнаружения детей без сопровождения взрослых обязательно информировать сотрудников полиции.