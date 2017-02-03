Замглавы правительства РФ Виталию Мутко показали аэропорт Кольцово 2018 года

Сюжет Виталий Мутко проверяет готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Готовы ли спортивные арены и гостевая инфраструктура Екатеринбурга к ЧМ-2018?

Вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко, который прибыл сегодня в Екатеринбург с официальным визитом, представили план развития аэропорта Кольцово для обеспечения качественного приёма гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Руководство аэропорта пообещало, что уже в декабре этого года в Кольцово будут работать две взлётно-посадочные полосы по три километра каждая.

- Мы уже сделали КПП, создали дополнительные стоянки, увеличив их количество до 71, до августа в планах сделать одну полосу с рулёжкой, карман с расширением, - сообщил вице-премьеру заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов. - Также мы изменим сигнальное оборудование, врежем сигнальные огни. Строительные работы будут завершены в сентябре, то есть к декабрю у нас будут работать две полосы, и мы будем полностью готовы к чемпионату мира по футболу.

Виталий Мутко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также ознакомились с работой служб аэропорта, совершили краткий обход терминалов, в том числе посетили стенд, посвящённый проведению в России Кубка Конфедераций 2017 года.

Уже сегодня аэропорт Кольцово соответствует требованиям, предъявляемым к таким объектам со стороны FIFA. В планах аэропорта - увеличить каналы предполётного досмотра терминалов международных и внутренних авиалиний с трёх до шести и расширить площади зон предполётного досмотра для удобства пассажиров.

Закупка необходимого оборудования будет проведена в 2017 году. Также планируется организация 15 дополнительных рабочих мест паспортного контроля с возможностью применения реверсивной схемы обслуживания при пиковых нагрузках. Кроме того, в этом году ожидается завершение разработки проекта дооснащения пункта пропуска для обеспечения требуемой пропускной способности.

Фото: департамент информполитики Свердловской области