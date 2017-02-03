Виталий Мутко: В манеже "Урал" можно и нужно играть

Сюжет Виталий Мутко проверяет готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Готовы ли спортивные арены и гостевая инфраструктура Екатеринбурга к ЧМ-2018?

Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время своего визита в Екатеринбург поделился мнением относительно футбольного манежа "Урал".

- Если говорить про манеж, то в своё время мы приняли решение построить его, и я думаю, что решение было правильное. Где бы сейчас тренировались эти ребята? В этом году мы должны построить такой же манеж в Саранске, Красноярске. Для меня это очень странно, что мы идём на поводу у мнения каких-то клубов и не проводим здесь матчи премьер-лиги. Требования у всех одинаковые. Сборная России приезжает в Андорру, там всего 500 мест. И ничего, играют. Есть минимальный предел в премьер-лиге - 3 000 мест. Значит, в манеже можно и нужно играть. В таких ведь погодных условиях невозможно играть. Либо в манеже, либо переносить матчи в южную часть России, по-другому никак, - отметил Виталий Мутко.