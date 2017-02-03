Областная газета
Спорт 3 февраля 2017, 15:44

Виталий Мутко: "Строительство на "Екатеринбург-Арене" идёт с опережением графика

Сюжет

Виталий Мутко проверяет готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
Готовы ли спортивные арены и гостевая инфраструктура Екатеринбурга к ЧМ-2018?



Вице-премьер РФ Виталий Мутко высоко оценил строительные работы на "Екатеринбург-Арене".

- "Екатеринбург-Ареной" я удовлетворён, никаких замечаний нет. С нами были представители контролирующих служб, сегодня очень высокая культура производства на объекте, график опережаем. По сути, на сегодня установлена кровля стадиона, закрыт контур, все инженерные системы на стадион заведены. Идёт отделка внутри, бетонные работы завершены. В целом я уверен, что в мае будем выходить на засеивание газона, всё идет по графику. Не хочу забегать вперёд, но если всё будет так продолжаться, то сдадим объект с опережением графика, - отметил Мутко.

Быстрая реклама

Большевикам институт земств был неинтересен...

Большевикам институт земств был неинтересен...
Большевикам институт земств был неинтересен, их больше увлекало переустройство мира.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА