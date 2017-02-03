В Екатеринбурге прошли обыски в офисе Церкви сайентологии

В офисе организации, известной как Церковь сайентологии, на улице Белинского в Екатеринбурге оперативники УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области провели обыски. Как сообщила пресс-служба областного полицейского главка, визит силовиков проходил в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве.

Сектантов обвиняют в организации платных тренингов и семинаров без соответствующей лицензии. Сумма нелегального дохода составила несколько десятков миллионов рублей.

- Органами внутренних дел установлено, что фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путём проведения платных тренингов и семинаров, - заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Валерий Горелых. - При этом лицензия на осуществление образовательной деятельности у организации отсутствует.

Руководитель пресс-службы добавил при этом, что пока об итогах обыска в офисе сайентологов говорить пока рано, расследование продолжается.