Областная газета
Общество 3 февраля 2017, 17:59

Пять тысяч свердловчан хотят получить «дальневосточный гектар»

С 1 февраля право на гектар земли на Дальнем Востоке получили все россияне. Претендуют на "гектар" и более пяти тысяч свердловчан. Причём несколько десятков уральцев уже успели подать официальные заявки, рассказал «ОГ» представитель общественного движения «Дальневосточный гектар» Михаил Головизин.

Земля предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет, позднее, при условии освоения, её можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. Участок можно использовать для любых видов деятельности, не запрещённых законодательством РФ, например, для занятия сельским хозяйством, пчеловодством, предпринимательской деятельностью, для строительства жилого дома, зданий, сооружений и прочего.

Министерством по развитию Дальнего Востока создан сайт www.надальнийвосток.рф. Это федеральная информационная система, совмещенная с сайтом госуслуг, которая позволяет получить участок земли путём нажатия нескольких клавиш.

С начала февраля на портал было подано более 5 тысяч заявок из 81 российского региона. Больше всего граждан России интересует получение земель на территории Приморского края – более 2,2 тысячи заявок.

Больше всего заявок поступило из Приморского (960) и Хабаровского краёв (800 заявок), из Москвы и Московской области (370), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (120). Более 80 заявок поступило из Свердловской области, Камчатского края, Приамурья и Краснодарского края.

Как правило, подавшие заявки на официальном портале проекта являются участниками общественного движения «Дальневосточный гектар», где им предоставляют бесплатную консультацию.

- У меня сложилось чёткое понимание, что освоение дальневосточного гектара возможно только при реализации коллективного проекта. Просто взять и поехать туда осваивать территорию, с лопатой строить с нуля новую жизнь, — вариант не для каждого. Только билет на самолёт из Екатеринбурга стоит порядка 20 тысяч рублей туда и столько же обратно. Приехали - и что дальше? Но когда люди едут организованно, то они представляют, чем будут заниматься на новом месте. Так, специалисты движения оценивают предложенные членами проекты, и рекомендуют их другим участникам движения. В этом движении зарегистрированы более 80 тысяч человек, и порядка 7 % из них — представители Свердловской области, - говорит Михаил Головизин.

Официальный сайт программы — На Дальний Восток.рф, горячая линия проекта - 8 800 200 32 51.

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