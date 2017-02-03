Обзор криминальной хроники 3 февраля

В Верхней Салде задержан подозреваемый в нападениях на пожилых женщин. В ходе оперативно-разыскных мероприятий верхнесалдинскими полицейскими был задержан подозреваемый в ограблениях пожилых женщин. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, мужчина причастен к аналогичным преступлениям в Нижнем Тагиле. Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: под разными предлогами попадал в квартиры пенсионерок и под угрозой насилия забирал всё ценное. Полиции для установления личности злоумышленника понадобился месяц. Подозреваемый, мужчина 1987 года рождения, зарегистрирован в Красноуфимске, в последнее время проживал в Нижнем Тагиле, неоднократно судим за различные преступления имущественного характера, последний раз вышел из мест лишения свободы в 2014 году. Все пострадавшие узнали в подозреваемом своего обидчика. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабёж"). Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

В Богдановиче мужчина, пытавшийся купить права, рискует оказаться в колонии. Как сообщили представители Управления ГИБДД по Свердловской области, 30-летний мужчина предложил начальнику регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Богдановичского района 10 тысяч рублей за водительское удостоверение категории Е, необходимой ему была для трудоустройства в другом регионе. Мужчина при этом не хотел сдавать практическую часть экзамена. Офицер предупредил посетителя, что дача взятки должностному лицу при исполнении обязанностей - уголовно наказуемое преступление, и предложил покинуть кабинет. Посетитель оказался настойчивым: он подошёл к рабочему столу полицейского и положил ему в книгу, лежащую на столе, 5 тысяч рублей. После этого взяткодатель был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание, которое может грозить за дачу взятки по статье 291 УК РФ, - 3 года лишения свободы.

Повар-сушист из Берёзовского признан виновным в уклонении от военной службы. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, 22-летний березовчанин в течение последних двух лет регулярно получал повестки из военкомата, но никак на них не реагировал. Более того, парень перестал проживать по месту постоянной регистрации - как считает следствие, чтобы его не обнаружили и не отправили в армию. Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Как отметили представители СКР, после того как наказание будет исполнено, а судимость погашена, повара смогут отправить исполнять воинский долг.

Судебные приставы принудительно вселили в частный дом собственника, которого не впускал сосед. Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, 15 лет назад 46-летний екатеринбуржец приобрел жилую площадь в размере 17 квадратных метров, расположенную в частном доме. Однако его 65-летний сосед по дому отказался делить с ним жилплощадь. В итоге, так и не сумев въехать на свои законные квадратные метры, мужчина обратился в Ленинский суд Екатеринбурга. Там его притязания подтвердили, однако в течение года сосед так и не впустил его, несмотря на решение суда. Пенсионер был несколько раз оштрафован, однако так и не исполнил законные требования. В результате судебные приставы в присутствии участкового уполномоченного вскрыли запертую дверь. Второму собственнику не оставалось ничего иного, кроме как передать ключи новому жильцу.