Под Нижними Сергами перевернулось пермское такси, пострадали 4 человека

В минувшую пятницу четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автомашины такси на автодороге Екатеринбург - Пермь. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Пострадал сам таксист и трое его пассажиров.

- В 14:00 на 223 км автодороги Пермь-Екатеринбург, 30-летний водитель автомобиля Folkswagen Polo не справился с управлением и допустил съезд проезжей части, - сообщили в ГИБДД. - Кроме самого водителя в ДТП пострадали трое пассажиров: 25-летний мужчина и две женщины госпитализированы в больницу Ачита с травмами различной степени тяжести.

Как уточнили в ГИБДД, автомашина такси имела соответствующую раскраску и госномера Пермского края. Машина с пассажирами выехала из Троицка Челябинской области и направлялась в Пермь.