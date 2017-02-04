Сотрудница свердловского ГУФСИН выступит в Высшей лиге КВН

На состоявшемся в Сочи гала-концерте двадцать восьмого Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2017"сформирован состав Высшей лиги сезона 2017 года Международного союза КВН. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в состав сборной команды КВН ФСИН России "Приказ 390" входит сотрудница ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Олинчук.

- Рядовой внутренней службы Екатерина Олинчук служит в должности младшего инспектора дежурной службы СИЗО-5, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. - Ранее Екатерина выступала в "Шоу Уральские Пельмени".

Отметим, после успешного выступления на гала-концерте фестиваля, по единогласному решению всех членов жюри, команда КВН "Приказ 390" была приглашена в Высшую (телевизионную) лигу Международного союза КВН сезона 2017 года, вновь став единственной "командой в погонах в Высшей лиге. "приказ 390" вместе с 30 другими командами принял участие в завершающем фестиваль гала-концерте в Зимнем театре в Сочи. Телеверсия гала-концерта будет показана на Первом канале в воскресенье 12 февраля, в 22:30 по московскому времени.