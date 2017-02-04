Рейс "Уральских авиалиний" из Оша в Екатеринбург задерживается более чем на 9 часов

Прибытие рейса U6-2904 из города Ош (Киргизия) в Екатеринбург ожидается в 14:10 по местному времени. Как следует из размещённой на электронном табло аэропорта Кольцово информации, причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна. Лайнер А-320 должен был приземлиться в Кольцово ещё в 3:50.

Отметим, "позднее прибытие воздушного судна" означает, что лайнер прибыл с задержкой в аэропорт Оша.

Накануне из Кольцово с опозданием более чем на 8 часов вылетел рейс авиакомпании "Ямал". В качестве причины также было указано позднее прибытие лайнера.