Областная газета
Общество 4 февраля 2017, 11:45

Рейс "Уральских авиалиний" из Оша в Екатеринбург задерживается более чем на 9 часов

Прибытие рейса U6-2904 из города Ош (Киргизия) в Екатеринбург ожидается в 14:10 по местному времени. Как следует из размещённой на электронном табло аэропорта Кольцово информации, причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна. Лайнер А-320 должен был приземлиться в Кольцово ещё в 3:50.

Отметим, "позднее прибытие воздушного судна" означает, что лайнер прибыл с задержкой в аэропорт Оша.

Накануне из Кольцово с опозданием более чем на 8 часов вылетел рейс авиакомпании "Ямал". В качестве причины также было указано позднее прибытие лайнера.

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