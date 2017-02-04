Российский и американский постпреды в ООН договорились о тесном взаимодействии

На первой встрече, которую провёл постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин со своей американской коллегой Никки Хейли стороны договорились тесно взаимодействовать в соответствии с настроем Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского представительства в ООН Фёдора Стржижовского.

- Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции, - приводит слова Стржижовского информагентство. - С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц.

Отметим, несмотря на то, что на первом выступлении в Совете безопасности ООН новый американский постпред прямо заявила о том, что США по прежнему считают Крым частью Украины и не собираются отменять санкции против России, также прозвучали и слова о том, Вашингтон хотел бы улучшения отношений с Россией. Как ранее отметил Виталий Чуркин, с учётом темы, которая обсуждалась на Совбезе, речь американского постпреда была достаточно дружелюбной.