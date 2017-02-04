Россия огранит ввоз птицы и яиц из Европы

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила о запрете на ввоз птицы и яиц из государств Европы, в которых были отмечены случаи высокопатогенного гриппа. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомства Юлия Мелано, высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в птицеводческих хозяйствах Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов, Австрии, Франции, Италии, Греции, Чехии, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Румынии, Польши.

Ведомство намерено в течение недели получить от уполномоченных органов стран Евросоюза документы об эпизоотическом благополучии районов, из которых ведутся поставки в Россию.

- Страны, которые не представят в установленный срок такую информацию, лишатся права на ввоз в РФ живой птицы, - приводит информагентство слова представителя Росельхознадзора.- В отношении ввоза инкубационных яиц Россельхознадзор намерен применять ограничительные меры к отдельным административным территориям.

Отметим, в настоящее время поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из стран ЕС в РФ запрещены также в рамках российского продовольственного эмбарго. Но оно не распространяется на живую птицу и инкубационные яйца.