Организаторы незаконной парковки на Компрессорном устроили "разборку" с жителями многоквартирника

В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга неизвестные попытались организовать во дворе многоквартирного дома нелегальную парковку. С жильцов дома №54 по улице Латвийская предприимчивые мужчины пытались получать по 50 рублей в день с каждой припаркованной во дворе машины.

- Некие люди установили во дворе дома будку охранника и развесили повсюду объявления о том, что отныне жильцы должны платить по 50 рублей в день за парковку, - сообщает "Инцидент.Екатеринбург". - После обращения в управляющую компанию будку отключили от электричества. Но на следующий день молодчики явились вновь, подключили энергоснабжение будки, посадили охранника и повторили требования. В ответ были вызваны полицейские. Будку закрыли, охранник был отправлен восвояси.

Поздно вечером 3 февраля во двор дома приехали уже 15 человек, вооружённых газовыми баллончиками и отвёртками. Граждане объявили местным жителям, что те всё равно будут платить, потому что они "лохи и терпилы".

Полиция сейчас проводит проверку по факту инцидента. Один из граждан, получивший в стычке травмы, направлен для прохождения медосвидетельствования. Сами жильцы намерены организовать возле дома дежурства.