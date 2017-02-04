Областная газета
Политика 4 февраля 2017, 16:54

Владимир Жириновский в очередной раз избран на пост председателя ЛДПР

На состоявшемся в Москве XXX юбилейном съезде Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в очередной раз переизбран на пост председателя. Как сообщает ТАСС, сам Жириновский, выступая на съезде, допустил, что когда-нибудь он всё же будет переизбран.

- Придет время и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в высший совет, приводит информагентство слова лидера ЛДПР. - Мы не должны замыкаться, не должно быть вечных должностей, одних и тех же лиц.

Отметим, на съезде партии также был избран новый состав высшего совета. В него, помимо председателя ЛДПР, которому место там полагается по статусу, вошли депутаты Государственной думы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов и Антон Морозов. Новому составу совета предстоит в десятидневный срок избрать руководителя.

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