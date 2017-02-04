Областная газета
Спорт 4 февраля 2017, 17:49

В муниципалитетах Свердловской области стартовала "Лыжня России-2017"

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В большинстве городов Свердловской области соревнования "Лыжня России-2017" пройдут в следующие выходные. Но в нескольких городах и посёлках они состоялись уже сегодня – среди них Нижний Тагил и ГО Верхнее Дуброво.

В Нижнем Тагиле рядом с ФОКом «Президентский» состоялся праздник для юных любителей лыж. На старт вышли 400 воспитанников детских садов и более тысячи школьников.

Лыжня России, лыжи, ГТО, Нижний Тагил, Свердловская область

Так сдаются нормативы ГТО. Фото: Галина Соколова

Напряжённой получилась гонка между семейными командами. На победу претендовало трио Ивановых. Алексей Иванов – тренер паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой, его супруга Арина также известная в городе спортсменка. Однако их дочурка - трёхлетняя Мирослава пока на лыжне держится неуверенно.

Лыжня России, лыжи, Нижний Тагил, Свердловская область, дети, семья

На тагильской лыжне семейные команды. Фото: Галина Соколова

В итоге победу одержала семья Паньшиных, где родители – Алексей и Юлия тренируют юных лыжников в спортшколе «Аист», в том числе и пятилетнего сына Михаила.

Лыжня России, лыжи, Нижний Тагил, Свердловская область, дети, семья

Финиширует команда Ивановых. Фото: Галина Соколова

Участники школьного забега сдавали нормы ГТО. Юноши пробежали 5-километровую трассу, а девушки – три километра. По итогам соревнований на значок высшей пробы может претендовать 141 участник гонки.

Лыжня России, лыжи, Нижний Тагил, Свердловская область, Робин Гуд

Свои песни лыжникам дарит ансамбль «Робин Гуд». Фото: Галина Соколова

Кроме напряжённых состязаний в программу праздника вошли показательные выступления фигуристов, мастер-класс по хоккею, подвижные игры на снегу и концертные номера детских коллективов.

Лыжня России, бег в мешках, Нижний Тагил, Свердловская область, дети, семья

Бег в мешках увлёк не только малышей, но и их родителей. Фото: Галина Соколова

В ГО Верхнее Дуброво сегодня на лыжи встали и взрослые, и дети, но соревнования прошли скромнее. Поучаствовать в традиционной «Лыжне России» пришли порядка 150 человек. Большинство участников – воспитанники детских садов и ученики Верхнедубровской СОШ.

Лыжня России, лыжи, Свердловская область, дети, спортшкола, Верхнее Дуброво

Среди первых стартовали воспитанники местной спортивной школы. Фото: Елизавета Мурашова

Для самых маленьких участников 4-6 лет была заготовлена небольшая трасса на малом стадионе за местной школой. Остальные участники бежали большой круг в парке – 2500 метров.

Лыжня России, лыжи, Свердловская область, дети, Верхнее Дуброво

Для воспитанников детских садов прошёл отдельный забег и отдельная церемония награждения. Фото: Елизавета Мурашова

Лыжня России, лыжи, Свердловская область, Верхнее Дуброво

Самый опытный участник "Лыжни России" Анатолий Велижанин несмотря на возраст участвует каждый год. Фото: Елизавета Мурашова

Лыжня России, лыжи, Свердловская область, мэр, Верхнее Дуброво

Финиширует глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Конопкин. Фото: Елизавета Мурашова

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