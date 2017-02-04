Российские бомбардировщики нанесли удар по складам террористов в Сирии

Российская авиация нанесла новый удар по террористам в Сирии, сообщил в субботу, 4 февраля, телеканал "Звезда" со ссылкой на представителей оборонного ведомства. В вылете были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3.

По информации Минобороны РФ, в результате удара были уничтожены склады с боеприпасами и оружием в провинции Дейр-Эз-Зор. Как сообщается, самолеты взлетели с аэродрома на территории России, после чего через воздушное пространство Ирана и Ирака, под прикрытием истребителей с авиабазы Хмеймим вошли в воздушное пространство Сирии.

После выполнения боевой задачи все самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования.