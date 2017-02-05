Областная газета
Спорт 5 февраля 2017, 01:36

Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира

Сборная России по хоккею с мячом выиграла в полуфинале чемпионата мира у команды Финляндии со счётом 6:4.

Матч получился гораздо более напряжённым, чем это можно было ожидать. В конце второго тайма финские хоккеисты забили два мяча с интервалом менее чем в две минуты и сократили отставание до минимума (5:4), но очень важный шестой гол вскоре забил краснотурьинец Юрий Шардаков, пропускавший матч с белорусами из-за травмы.

Евгений Иванушкин, которому не хватает двух мячей для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории чемпионатов мира, в этом матче не забивал. Но у него остаётся возможность сделать это в финальной игре со шведами (что на самом деле лишь повысит ценность достижения). Шведы вышли в финал, обыграв команду Норвегии со счётом 17:2.

Россия - Финляндия - 6:4 (3:1). Голы: 1:0 Джусоев (25.17), 2:0 Бефус (28.48), 2:1 Луккарила (Аалтонен, 30.27), 3:1 Джусоев (36.11), 4:1 Миргазов (50.04), 4:2 Ринтала (Хейнонен, 52.43), 5:2 Бондаренко (Ишкельдин, 80.06, угловой), 5:3 Рюткёнен (Туомас Мяяття, 82.14), 5:4 Лиукконен (Теему Мяяття, 83.56), 6:4 Шардаков (Ишкельдин, 86.29).

Быстрая реклама

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством
Социалистическое государство за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 февраля)

В Инсбруке Клавдия Боярских выиграла все три дистанции, входивших в программу соревнований, за что получила от австрийских журналистов титул «Королева Альп». Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 5 февраля