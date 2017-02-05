Областная газета
Общество 5 февраля 2017, 09:20

Музейные работники приглашают екатеринбуржцев 5 февраля покормить уток

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Год экологии в России
Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.



Музей истории Екатеринбурга приглашает жителей города поучаствовать в кормлении уток. Акция носит название «Утиные истории». Она будет проведена в рамках Года экологии. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе учреждения.

Любой желающий может подойти 5 февраля к 16.00 по адресу улица Карла Либкнехта, 26 и отправиться вместе с сотрудниками музея к городскому пруду. С собой нужно иметь овёс, тёртый сыр, овсяную кашу или творог, но не хлеб.

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялось мероприятие «Серая Шейка», в рамках которой орнитологи из УрФУ насчитали 1057 крякв, зимующих на реке Исеть от Плотинки до моста на улице Белинского.

ФОТО: Анна Коснырева

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