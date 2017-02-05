Госархив опубликовал старинную карту Туринска

Старинную карту Туринска опубликовал Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Работа была выполнена в лаборатории исторической геоинформатики Института всеобщей истории РАН.

Изображение представляет из себя чертёж Туринского острога. В прилагаемом описании говорится, что на карте читаются надписи "Тура р., рч. Ялынка, боярак, ц-вь соборная, Спаская проезжая башня, воевоцкой двор, приказная изба, таможня, хлебные анбары, башня наугольная, Спаская колокольня, Николаевская проезжая башня, Ямская слобода, полуденная сторона, ночь, Пречистенская проезжая башня, башня Архангельская, на переж сего жилецкие дворы были а от Николаевской башни вновь очерчено быть острогу".

Напомним, Туринск был основан в 1600 году на месте разгромленного Ермаком в 1582 году татарского городка Епанчин, входившего в состав Сибирского ханства.

ФОТО: РГАДА