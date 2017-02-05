Областная газета
Культура 5 февраля 2017, 12:25

«День Большого Шигирского идола» стартовал в музее истории и археологии Урала

В музее истории и археологии Урала, расположенном в Екатеринбурге по адресу проспект Ленина 69/10, 5 февраля стартовал "День Большого Шигирского идола". Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе учреждения.

В 11:00 в музее начала действовать экспозиция "Шигирская кладовая". В 12:00 стартовал мастер-класс "Технологии каменного века", демонстрирующий работу каменными инструментами по дереву. В 16:00 перед посетителями выступит художник, занимающийся научной прорисовкой скульптуры, а в 17:00 состоится конкурс на изготовление открытки "Большой Шигирский идол".

Вход бесплатный.

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