Изображения японских «пришельцев» привезли в Екатеринбург

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка "Пришельцы: "аномальные явления" современной печатной графики Японии". Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены 66 графических листов – работы художников Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани. Идея совместной демонстрации произведений двух японских мастеров принадлежит арт-куратору Андрею Мартынову, который в течение продолжительного времени сотрудничает со многими художниками Восточной Азии. Выставка будет действовать до 12 марта по адресу улица Воеводина, 5.

ФОТО: Екатеринбургский музей изобразительных искусств