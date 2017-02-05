Областная газета
Культура 5 февраля 2017, 13:25

Изображения японских «пришельцев» привезли в Екатеринбург

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка "Пришельцы: "аномальные явления" современной печатной графики Японии". Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены 66 графических листов – работы художников Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани. Идея совместной демонстрации произведений двух японских мастеров принадлежит арт-куратору Андрею Мартынову, который в течение продолжительного времени сотрудничает со многими художниками Восточной Азии. Выставка будет действовать до 12 марта по адресу улица Воеводина, 5.

ФОТО: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

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