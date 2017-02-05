Областная газета
Общество 5 февраля 2017, 14:55

Институт сельских старост решено создать в Свердловской области

На Среднем Урале принято решение о создании института сельских старост. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Идею одобрили в конце января на рабочем совещании в администрации губернатора региона. На встрече были определены и поставлены задачи по подготовке предложений, определяющих форму и сроки принятия областного нормативно-правового акта, необходимого для работы сельских старост. Распоряжением регионального правительства по соответствующему вопросу создана межведомственная рабочая группа.

Предполагается, что создание и развитие института старост в сельской местности позволит повысить реагирование на оперативные события.

Быстрая реклама

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством
Социалистическое государство за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 февраля)

В Инсбруке Клавдия Боярских выиграла все три дистанции, входивших в программу соревнований, за что получила от австрийских журналистов титул «Королева Альп». Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 5 февраля