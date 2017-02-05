Институт сельских старост решено создать в Свердловской области

На Среднем Урале принято решение о создании института сельских старост. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Идею одобрили в конце января на рабочем совещании в администрации губернатора региона. На встрече были определены и поставлены задачи по подготовке предложений, определяющих форму и сроки принятия областного нормативно-правового акта, необходимого для работы сельских старост. Распоряжением регионального правительства по соответствующему вопросу создана межведомственная рабочая группа.

Предполагается, что создание и развитие института старост в сельской местности позволит повысить реагирование на оперативные события.