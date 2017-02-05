Опубликован список улиц Екатеринбурга, на которых 6-12 февраля будут работать эвакуаторы

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга утвердил список улиц Железнодорожного района города, на которых с 6 по 12 февраля будут вывозить снег с привлечением автоэвакуаторов. Перечень публикует газета «Вечерний Екатеринбург»: