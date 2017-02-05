Тело семилетней девочки обнаружено в Таборинском районе

В Таборинском районе обнаружено тело семилетней девочки. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Труп девочки был найден 5 февраля у деревни Пальмино. На теле имеются, по предварительным данным, следы собачьих укусов и раны от когтей. По факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По данным ГУ МВД региона, тело обнаружили в самом селе на детской площадке несовершеннолетние, направлявшиеся домой после репетиции в местном ДК. Они позвали преподавательницу, которая занесла погибшую в помещение. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей.