Областная газета
Общество 5 февраля 2017, 17:52

Тело семилетней девочки обнаружено в Таборинском районе

В Таборинском районе обнаружено тело семилетней девочки. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Труп девочки был найден 5 февраля у деревни Пальмино. На теле имеются, по предварительным данным, следы собачьих укусов и раны от когтей. По факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По данным ГУ МВД региона, тело обнаружили в самом селе на детской площадке несовершеннолетние, направлявшиеся домой после репетиции в местном ДК. Они позвали преподавательницу, которая занесла погибшую в помещение. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей.

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