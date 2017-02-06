Морозы на Среднем Урале продержатся до середины недели

Самая морозная ночь на Среднем Урале ожидается со вторника на среду. Температура воздуха опустится до -26...-31 °С, в горах и низинах до -38 °С, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 6 февраля, днём синоптики обещают потепление до -13...-18 °С, в горах и низинах до -23 °С, облачность с прояснениями, местами небольшой или умеренный снег, слабые метели, на дорогах гололёдица в виде снежного наката. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

В ночь с понедельника на вторник похолодает до -25...-30 °С, в горах и низинах до -35 °С. Во вторник, 7 февраля, ожидается до -17...-22 °С, в горах и низинах до -25 °С. Местами пройдёт небольшой снег, будет переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В среду, 8 февраля, днём столбик термометра повысится до -18...-23 °С, в горах и низинах до -26 °С. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.