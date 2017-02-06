В Екатеринбурге из-за пожара в трёхэтажке ночью эвакуировали 20 жильцов

В Екатеринбурге сегодня, 6 февраля, в 3:07 в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре на улице Бакинских Комиссаров. На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального трёхэтажного жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Из подъезда эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей.

- В тушении пожара участвовали 11 огнеборцев на трёх спецмашинах. В 3:20 открытое горение было ликвидировано, в 4:22 пожар полностью потушен, - рассказали в региональном ГУ МЧС России.