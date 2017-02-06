ГИБДД ограничила движение по трём улицам в Асбесте

Сюжет Зимние перекрытия дорог

В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.

В Асбесте госавтоинспекторы ограничили движение общественного транспорта по улицам Заводская, Пархоменко и Челюскинцев. Причиной послужило неудовлетворительное состояние проезжей части, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- В ходе ежедневного надзора за безопасностью дорожного движения сотрудники ГИБДД выявили снежный накат на протяжении всех трёх улиц и заужение проезжей части. Ситуация усугубляется колейностью в асфальто-бетонном покрытии. Подготовлено предписание по исключению движения маршрутных ТС по улицам Заводская, Пархоменко и Челюскинцев в адрес предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. Сегодня уведомление будет направлено в мэрию Асбестовского ГО, - рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.

По факту выявленных недостатков руководители подрядных организаций, ответственные за содержание дорог, привлечены к ответственности по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Движение возобновится только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.