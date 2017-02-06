Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 08:43

Россельхознадзор запретил ввозить говядину из Минской области Белоруссии в Россию

Сегодня, 6 февраля, вступили в силу временные ограничения на поставку говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области Республики Беларусь. Причиной явились неоднократные нарушения белорусскими поставщиками ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС РФ, сообщает Россельхознадзор. 

- При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм. Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское, - рассказали в ведомстве.

Ограничения вводятся на ввоз продукции с белорусских предприятий: Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Террамит». 

Быстрая реклама

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством
Социалистическое государство за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 февраля)

Фигуры Высоцкого и Влади отлиты в натуральную величину из бронзы. Фото: Станислав Савин
Этот день в истории Свердловской области - 6 февраля