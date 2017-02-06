Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 11:46

В Екатеринбурге стартовал творческий фестиваль педагогов «Большая перемена-2017»

С 6 февраля во всех районах Екатеринбурга начинаются отборочные этапы городского фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена — 2017», рассказали «ОГ» в управлении образования администрации Екатеринбурга. Этот фестиваль даёт возможность педагогам раскрыть их творческие способности и таланты на большой сцене.

Так, в понедельник в 15:00 на сцене ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) пройдёт отборочный тур фестиваля творческих возможностей педагогов Кировского района. Двадцать шесть творческих коллективов, более 250 педагогов из 45 образовательных учреждений проходят отбор этого этапа. В этом году тема районного фестиваля - «Огни большого города».

К слову, каждый район выбирает тему по своему усмотрению. Педагоги школ и воспитатели детсадов проявят на сцене свои способности. С учителями на конкурс прибудут их коллеги и воспитанники. Районные гала-концерты состоятся 6-10 и 14-16 февраля. Жюри определит номера, которые будут представлены на городском этапе фестиваля. Финал фестиваля назначен на 9 марта в ТЮЗе (ул. Карла Либкнехта, 48).

Фото: Александр Зайцев.

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