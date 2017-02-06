Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 11:30

В Екатеринбурге семь человек отравились в «Студии суши»

В Екатеринбурге с 1 по 5 февраля семь клиентов «Студии суши» (ул. Д. Зверева, 31а, юридический адрес - ООО «Фудтайм») госпитализированы в МАУ «ГКБ № 40» с острой кишечной инфекцией. В числе заболевших - один сотрудник службы доставки, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

С 4 февраля деятельность организации «Студия суши» временно запрещена.

- Специалисты надзорного ведомства проводят обследование объекта с отбором проб пищи, смывов, материала от сотрудников. В адрес руководителя ООО «Фудтайм» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Назначено  проведение текущей и заключительной дезинфекции  в помещениях студии, организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. 

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