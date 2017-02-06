Областная газета
Политика 6 февраля 2017, 10:58

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Сегодня, 6 февраля, Виктор Басаргин заявил о досрочной отставке с поста губернатора Пермского края. Имя нового кандидата он не назвал, сообщает "Интерфакс". 

- Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы - ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона, - цитирует  "Интерфакс" слова Виктора Басаргина, сказанные сегодня журналистам.

Фото: ТАСС, Александра Мудрац

Справка "ОГ":

  • Виктор Басаргин родился 3 августа в 1957 году в Асбесте. 
  • В 1976 году он окончил Асбестовский горный техникум; в 1984 году - Свердловский горный институт имени Вахрушева (ныне Уральский государственный горный университет); в 1991 году - Уральский социально-политический институт. 
  •  В 1983-1985 годах Виктор Басаргин был секретарём комитета ВЛКСМ Центрального рудоуправления комбината "Ураласбест". С 1985 года - первый секретарь Асбестовского ГК ВЛКСМ, с 1987 года - секретарь Свердловского ОК ВЛКСМ. 
  • В 1994 году он стал первым заместителем председателя Свердловского областного комитета по управлению госимуществом.
  • С 1996 года Виктор Басаргин был председателем Фонда имущества Свердловской области.
  • В 2000-2001 годах занимал должность начальника управления аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.  
  • С 2001 по 2008 год был заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
  • Пост губернатора Пермского края Виктор Басаргин занимает с 2012 года.
  • Он является кандидатом экономических наук, награждён орденом Почёта. Женат, воспитывает сына и дочь.

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