Свердловские спортсмены завоевали две медали зимней Всемирной Универсиады

Свердловские спортсмены завоевали медали XXVIII зимней Всемирной Универсиады, которая проходит в Алматы. Самир Мастиев в лыжном двоеборье принёс сборной России серебро в командных соревнованиях среди мужских команд и сноубордистка Анастасия Логинова стала третьей в соревнованиях по слоупстайлу, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Универсиаде принимают участие 13 свердловских спортсменов по 7 видам спорта: конькобежки Олеся Чернега, Анна Присталова, Максим Нохрин, прыгун на лыжах с трамплина Вадим Шишкин, горнолыжники Максим Стуков, Андрей Ушаков , шорт-трек – Валерия Захарова, лыжное двоеборье – Дмитрий Гельвиг, Максим Кипин, Самир Мастиев, биатлонистка Тамара Воронина, сноубордисты Александр Смелов и Анастасия Логинова.

- Универсиада – это прекрасная возможность продемонстрировать свои спортивные навыки молодым спортсменам. И не исключено, что имена победителей Универсиады мы ещё увидим не раз в самых престижных спортивных рейтингах, – отметил министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

Всего в зимней Универсиаде в южной столице Казахстана, с 28 января по 8 февраля, принимают участие свыше пяти тысяч студентов из 50 стран, входящих в альянс FISU. В рамках соревнований прошли состязания по 13 спортивным дисциплинам, в том числе фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжная гонка, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, кёрлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт и фристайл.